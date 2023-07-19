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Глава Пентагону не сумнівається, що США нададуть гарантії безпеки Україні
22:27 18.07.2023 |
Глава Міноборони США Ллойд Остін у вівторок висловив упевненість у тому, що США, як і інші країни, укладуть двосторонні угоди з Україною щодо надання гарантій безпеки.
"Ми можемо очікувати, що країни G7 укладуть двосторонні угоди з Україною в майбутньому, і США, зі свого боку, безумовно, також їх укладуть", - заявив Остін під час пресконференції у вівторок, відповідаючи на запитання про заяву G7 щодо надання гарантій безпеки Україні.
Минулого тижня лідери країн G7 оприлюднили спільну заяву про гарантії безпеки Україні.
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