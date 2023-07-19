Глава Пентагону не сумнівається, що США нададуть гарантії безпеки Україні

Глава Міноборони США Ллойд Остін у вівторок висловив упевненість у тому, що США, як і інші країни, укладуть двосторонні угоди з Україною щодо надання гарантій безпеки.

"Ми можемо очікувати, що країни G7 укладуть двосторонні угоди з Україною в майбутньому, і США, зі свого боку, безумовно, також їх укладуть", - заявив Остін під час пресконференції у вівторок, відповідаючи на запитання про заяву G7 щодо надання гарантій безпеки Україні.

Минулого тижня лідери країн G7 оприлюднили спільну заяву про гарантії безпеки Україні.

