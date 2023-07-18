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АНАЛІТИКА

Українські пілоти в серпні почнуть проходити навчання на літаках F-16 у Данії

 

До Румунії вони вирушать не раніше кінця 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрезидента з міжнародних зв'язків Lockheed Martin Рея Піселлі, яку наводить DefenseRomania.ro.

Центр підготовки в Румунії

Підготовка центру навчання пілотів F-16 у Румунії набирає обертів - американська компанія Draken International, субпідрядник Lockheed Martin (виробник літаків F-16), уже опублікували оголошення про вакансії пілотів-інструкторів F-16.

Навчальний центр у Румунії буде розташований недалеко від Фетешті, на авіабазі 86 Борча. Інструктори і техніки, найняті Draken, будуть цивільними особами.

Таким чином, Румунія надасть інфраструктуру на базі Борча, Нідерланди нададуть літаки, а Lockheed Martin через субпідрядника Draken International проведе навчання.

Треба сказати, що Draken International, поряд із Румунією, є одним із покупців норвезьких літаків F-16. Американська компанія закупила близько 12 винищувачів ВПС Норвегії.

Навчання українських пілотів

За словами віцепрезидента з міжнародних зв'язків Lockheed Martin Рея Піселлі, українські військові навчатимуться в Румунії тільки до кінця 2024 року.

До цього пілоти ВПС України почнуть навчання польотам на F-16 на авіабазі Скридструп у Данії вже в серпні.

З чого складатиметься навчання

Спочатку навчання складатиметься з тестування та відбору українських кадрів, уроків мови, а потім теоретичної та практичної підготовки. Мета полягає в тому, щоб ВПС України мали базові навички та умови для польотів, обслуговування та обслуговування літаків F-16.

Нідерланди і Данія перебувають в авангарді розробки моделі навчання. Данські офіційні особи ухилилися від прямої відповіді, чи подарує Данія українцям літаки F-16.

"Для початку ми плануємо підготувати дві команди. Всього налічується від 10 до 12 пілотів плюс обслуговуючий персонал з обслуговування літаків. Буде навчено близько 30-40 технічних фахівців", - кажуть данські військові.

Скільки часу піде на навчання

Але скільки часу піде на перенавчання пілотів з радянських літаків МіГ на винищувачі F-16, сказати точно не можна.

"Це залежить від кваліфікації пілотів, як з погляду сучасних винищувачів, так і від їхнього досвіду, а також від того, наскільки добре вони володіють англійською мовою", - каже командувач данської армії генерал Флеммінг Лентфер.

Володіння українськими пілотами англійською мовою впливає на час їхнього навчання в Данії, також зазначає данський чиновник.

F-16 для України

Раніше партнери заявили про створення авіаційної коаліції для передачі Україні сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія, які заявили про наміри навчати українських пілотів. Ці країни мають спеціальні авіаційні симулятори.

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що навчання українців на F-16 розпочнуться у серпні, а самі літаки Україна зможе отримати через шість-сім місяців.

При цьому на саміті НАТО у Вільнюсі Нідерланди та Румунія офіційно підтвердили, що навчатимуть українських пілотів. У Румунії заявили, що планують розпочати тренування вже наступного місяця.

Нещодавно радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати не будуть відкладати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Данія
 

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