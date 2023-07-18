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АНАЛІТИКА

Країни Бенілюксу передадуть Україні бронетранспортери M113

Країни Бенілюксу передадуть Україні бронетранспортери M113

 

Бельгія, Нідерланди та Люксембург найближчим часом планують передати Україні бронетранспортери М113, необхідні українським військовим для здійснення контранступальних дій.

Про це міністри оборони трьох країн повідомили у вівторок у спільній заяві, що є в розпорядженні "Європейської правди".

Бронетранспортери M113, як повідомляється, будуть придбані в промисловості й відремонтовані. Разом із технікою Україна також отримає необхідні запасні частини. Кількість БТР і терміни їхнього передання Україні традиційно не розголошуються, але вказується, що це станеться "протягом наступних кількох місяців".

"Цією безоплатною допомогою ми показуємо, що продовжуємо підтримувати Україну проти російської агресії", - зазначили у спільній заяві міністри оборони Бельгії Людивін Дедондер, Нідерландів Кайса Оллонгрен та Люксембургу Франсуа Бауш.

"Об'єднуючи наші зусилля, ми реагуємо на прохання Збройних Сил України про подальше розгортання бронетехніки", - додали міністри.

M113 - це транспортний засіб, який використовується арміями багатьох країн світу для переміщення піхотинців на полі бою з однієї точки в іншу. Ці БТР оснащені дистанційно керованою системою озброєння. Також на машинах можна встановити кулемети.
 

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