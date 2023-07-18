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Країни Бенілюксу передадуть Україні бронетранспортери M113
18:30 18.07.2023 |
Бельгія, Нідерланди та Люксембург найближчим часом планують передати Україні бронетранспортери М113, необхідні українським військовим для здійснення контранступальних дій.
Про це міністри оборони трьох країн повідомили у вівторок у спільній заяві, що є в розпорядженні "Європейської правди".
Бронетранспортери M113, як повідомляється, будуть придбані в промисловості й відремонтовані. Разом із технікою Україна також отримає необхідні запасні частини. Кількість БТР і терміни їхнього передання Україні традиційно не розголошуються, але вказується, що це станеться "протягом наступних кількох місяців".
"Цією безоплатною допомогою ми показуємо, що продовжуємо підтримувати Україну проти російської агресії", - зазначили у спільній заяві міністри оборони Бельгії Людивін Дедондер, Нідерландів Кайса Оллонгрен та Люксембургу Франсуа Бауш.
"Об'єднуючи наші зусилля, ми реагуємо на прохання Збройних Сил України про подальше розгортання бронетехніки", - додали міністри.
M113 - це транспортний засіб, який використовується арміями багатьох країн світу для переміщення піхотинців на полі бою з однієї точки в іншу. Ці БТР оснащені дистанційно керованою системою озброєння. Також на машинах можна встановити кулемети.
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