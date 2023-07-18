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АНАЛІТИКА

ЄС візьме на себе довгострокові зобов'язання перед Україною

 

Верховний представник із зовнішньої політики та політики безпеки ЄС Жозеп Боррель вперше представить пропозиції щодо довгострокових зобов'язань для забезпечення безпеки України на Раді Європейського Союзу із закордонних справ у четвер, 20 липня. Про це повідомив високопосадовець Євросоюзу у Брюсселі у вівторок, 18 липня. За його словами, головне завдання ЄС - зробити зобов'язання щодо України "більш передбачуваними" у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Військова допомога Україні з боку Євросоюзу і надалі надаватиметься через Європейський фонд миру (ЄФМ), проте Боррель запропонує створити в його рамках окремий фонд оборони України. Для цього необхідно буде суттєво збільшити обсяги фонду, але конкретні суми поки що не називаються, оскільки для цього потрібні складні розрахунки та дискусія з членами ЄС, пояснив високопосадовець ЄС. "Гроші, виділені на ЄФМ для України, скоро закінчаться, тому треба говорити про майбутнє, яке настане зовсім скоро", - зазначив він.

Рада ЄС раніше погодила поповнення ЄФМ ще на 3,5 мільярда євро, проте ці кошти призначені не лише для Києва. За словами співрозмовника DW, створення окремого фонду всередині ЄФМ обговорюватиметься на рівні міністрів країн ЄС, ймовірно, до кінця серпня. "Йдеться про те, щоб виділити значний бюджет ЄФМ, аби гарантувати наші майбутні зобов'язання у сфері безпеки", - уточнив він.

Крім того, за словами чиновника, Євросоюз "більш ніж готовий" відродити свою місію в Україні: вона була змушена залишити країну після початку повномасштабного російського вторгнення. Ще один план Брюсселя - перенести навчання українських військових із території країн ЄС до самої України.

Як стверджують у Брюсселі, Євросоюз готовий взяти на себе зобов'язання щодо всіх аспектів довгострокової підтримки України - не лише військової, а й фінансової і дипломатичної допомоги, а також підтримку у процесі її вступу до ЄС. Це має стати політичним сигналом усьому світу про те, що відданість ЄС підтримці України є твердою та всеосяжною.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

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