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АНАЛІТИКА

Азербайджан виділив понад $7,5 мільйонів на гуманітарну допомогу Україні

 

Азербайджан виділив 7,6 млн доларів США на надання гуманітарної допомоги Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Report.

Президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв у зв'язку з цим підписав відповідне розпорядження.

Згідно з ним, з передбаченого в державному бюджеті Азербайджанської Республіки на 2023 рік резервного фонду президента Азербайджану міністерству енергетики виділено 7,6 млн. доларів США в манатному еквіваленті на закупівлю та постачання до України електрообладнання для надання їй гуманітарної допомоги.

Міністерству фінансів Азербайджану доручено забезпечити фінансування згідно з цим розпорядженням.

Як повідомляв Укрінформ, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій отримали від Азербайджану гуманітарну допомогу, серед якої - насосні станції, мотопомпи, човни та рятувальні жилети.
 

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