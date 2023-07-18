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Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів, - Британія в ООН
09:00 18.07.2023 |
Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі заявив, що світ не може допустити затягування війни в Україні й закликав російського президента Путіна негайно вивести війська з України та розблокувати Чорне море для судноплавства.
Про це він сказав під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку в понеділок, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Ми не можемо допустити, щоб ця війна тривала ще 500 днів»,- наголосив глава британської дипломатії.
Він нагадав, що Генасамблея ООН неодноразово закликала до миру, заснованого на принципах Статуту ООН, а також спільному переконанні, що сила не дорівнює праву. «План Президента Зеленського з десяти пунктів показав шлях уперед. Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Весь світ хоче миру»,- зауважив Клеверлі.
Він підкреслив, що справедливий і міцний мир - це те, чого прагне міжнародна спільнота, і Росія має зробити цей вибір вже сьогодні, вивівши всі свої війська з України.
«Пане Путін, поверніть свої війська додому, закінчіть цю війну зараз»,- заявив Клеверлі.
Крім того, британський міністр окремо наголосив на необхідності продовжити Чорноморську «зернову угоду», щоби забезпечити продовольством вразливі країни та запобігти підвищенню глобальних цін на продукти.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок в штаб-квартирі ООН проходить засідання Ради Безпеки на рівні глав зовнішньополітичних відомств щодо підтримки миру в Україні.
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