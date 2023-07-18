Фінансові новини
- |
- 18.07.23
- |
- 15:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кулеба в ООН веде термінові консультації через вихід Росії із «зернової угоди»
23:01 17.07.2023 |
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який нині перебуває в Нью-Йорку для участі в заходах ООН, розпочав термінові консультації у зв'язку з рішенням Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у Twitter.
Голова МЗС сказав, що проводить "термінові консультації з партнерами в ООН в Нью-Йорку щодо наших наступних кроків після виходу Росії із (Чорноморської. - Ред.) зернової ініціативи".
"Росія ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Ми робимо все можливе, щоб зберегти Чорноморський зерновий коридор", - додав він.
Раніше Кулеба вже повідомляв про обговорення "зернової угоди" з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною.
Нагадаємо, речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди".
Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський заявив, що Україна готова продовжити «зернову ініціативу» без РФ
|Росія оголосила про вихід з зернової угоди
|Байден дав «зелене світло» для навчання українців на F-16 у Європі
|На Кримському мосту сталися вибухи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|29-30 липня в Умані відбудеться масштабний фестиваль крафтового вина та сиру
Головна мета фестивалю: збір коштів для потреб ЗСУ; допомога бізнесу в реалізації власної продукції та пошуку і залученні клієнтів для довготривалої співпраці; популяризація культури українського виноробства та сироваріння; розвиток культури споживання вина; сприяння в комунікації виробників, дистриб'юторів та готельно-ресторанного бізнесу України.
У РУБРИЦІ
|Гетманцев назвав найскладніший маяк МВФ. Це повернення "вічного" фінмоніторингу для політично значущих осіб
|Україна виграла у Росії в ЄСПЛ у справі за позовом Москви
|Азербайджан виділив понад $7,5 мільйонів на гуманітарну допомогу Україні
|Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів, - Британія в ООН
|Кулеба в ООН веде термінові консультації через вихід Росії із «зернової угоди»
|Блінкен про атаку на Кримський міст: Україна сама вирішує, як їй вести бойові дії
Бізнес
|Генеративний ШІ «божеволіє» після п’яти ітерацій навчання на матеріалах, створених ШІ – дослідження Стендфордського університету
|Google випустила застосунок для нотаток NotebookLM на основі штучного інтелекту
|Google Bard запрацював в Україні – з аудіовідповідями українською мовою, налаштуваннями тону розмови та запитами із зображеннями
|Ілон Маск запустив xAI — власну ШІ-компанію з метою «зрозуміти справжню природу Всесвіту»
|Nothing Phone (2) - Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц дисплей, дві 50-МП камера та кришка з підсвічуванням за ціною від $599
|KPMG інвестує 2 мільярди доларів у штучний інтелект та хмарні сервіси
|Microsoft стала на крок ближчою до закриття угоди з придбання Activision Blizzard