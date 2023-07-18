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АНАЛІТИКА

Кулеба в ООН веде термінові консультації через вихід Росії із «зернової угоди»

 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який нині перебуває в Нью-Йорку для участі в заходах ООН, розпочав термінові консультації у зв'язку з рішенням Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у Twitter.

Голова МЗС сказав, що проводить "термінові консультації з партнерами в ООН в Нью-Йорку щодо наших наступних кроків після виходу Росії із (Чорноморської. - Ред.) зернової ініціативи".

"Росія ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Ми робимо все можливе, щоб зберегти Чорноморський зерновий коридор", - додав він.

Раніше Кулеба вже повідомляв про обговорення "зернової угоди" з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди".

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.
 

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