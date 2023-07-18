Блінкен про атаку на Кримський міст: Україна сама вирішує, як їй вести бойові дії

Україна сама вирішує, як їй вести війну і бойові дії для захисту своєї території від агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Зазначається, що ця заява держсекретаря прозвучала щодо сьогоднішньої атаки на Кримський міст.

Він додав, що саме Україна має вирішувати, як вона веде цю війну по захисту своєї території.

Також держсекретар США сказав, що Вашингтон стежить за ситуацією навколо Кримського мосту.