Наступна зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 18 липня - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував наступне засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" на вівторок, 18 липня.

"Нагадаю, щодо кожного виду іноземного озброєння, яке вже давно на фронті, я спочатку чув "ні, цього не буде, це неможливо". По факту - можливо, але у свій час і за умови нашої наполегливості. 18 липня продовжимо робити неможливе на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн", - написав Резніков у своїй колонці на "Ліга.net" у понеділок.

Тринадцяте засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося у Брюсселі 15 червня.