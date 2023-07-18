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Наступна зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 18 липня - Резніков
21:34 17.07.2023 |
Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував наступне засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" на вівторок, 18 липня.
"Нагадаю, щодо кожного виду іноземного озброєння, яке вже давно на фронті, я спочатку чув "ні, цього не буде, це неможливо". По факту - можливо, але у свій час і за умови нашої наполегливості. 18 липня продовжимо робити неможливе на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн", - написав Резніков у своїй колонці на "Ліга.net" у понеділок.
Тринадцяте засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося у Брюсселі 15 червня.
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