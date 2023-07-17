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Сплив строк давності: Суд скасував покарання для народної депутатки Констанкевич за брехню в декларації
15:58 17.07.2023 |
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) скасувала обвинувальний вирок і звільнила від відповідальності народну депутатку Ірину Констанкевич ("За майбутнє") у зв'язку з тим, що строки давності для у справі спливли.
Таке рішення Апеляційна палат ВАКС ухвалила 17 липня, повідомляє "Слово і діло".
"Клопотання обвинуваченої Ірини Констанкевич задовольнити. Вирок Вищого антикорупційного суду від 30 березня 2023 року скасувати. На підставі пункту 1 частини 1 статті 49 ККУ звільнити обвинувачену Ірину Констанкевич від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України у зв'язку із закінченням строків давності. Закрити кримінальне провадження за обвинуваченням Ірини Констанкевич на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України", - йдеться у рішенні суду.
Як повідомлялося, 30 березня ВАКС визнав нардепку Констанкевич винуватою у недостовірному декларуванні, їй призначили покарання у виді 44 200 грн штрафу та заборонили протягом 1 року обіймати певні посади і займатися діяльністю, пов'язаною із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
Сторона захисту оскаржила цей вирок. Тим часом у справі спливли строки давності, тому нардепка Констанкевич подала клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності.
За даними слідства, у декларації за 2020 рік депутатка не вказала квартиру в одному з центральних районів столиці вартістю близько 2,5 млн грн, яка перебувала у неї в оренді протягом 2020-2021 років.
Як писав БізнесЦензор, Ірина Констанкевич - нинішній нардеп, входить до групи "За майбутнє". Була обрана до Верховної Ради від партії УКРОП по округу №23 у Волинській області, де облраду на той час очолював ще один член цієї партії Ігор Палиця - давній соратник Ігоря Коломойського.
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