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Стів Джобс
Канада запустить нову програму постійного проживання для українських біженців
09:25 17.07.2023 |
Федеральний уряд Канади запускає нову імміграційну програму для українських біженців, що дозволить тим, хто перебуває в Канаді з сім'єю, отримати статус постійного резидента.
Про це оголосив міністр з питань імміграції Шон Фрейзер у своїй заяві, опублікованій в суботу, повідомляє "Європейська правда".
"Ми продовжуємо надавати непохитну підтримку і порятунок сім'ям, розділеним цим конфліктом, в тому числі через цю програму возз'єднання сімей, яка допоможе українським сім'ям залишатися разом, поки вони будують своє життя в нових громадах в Канаді", - сказав Фрейзер.
Право на участь у програмі матимуть українці, які проживають у Канаді з тимчасовим статусом і мають одного або більше членів сім'ї в Канаді.
Уряд повідомив, що більше деталей оприлюднять ближче до запуску програми 23 жовтня 2023 року. Програма буде безкоштовною і діятиме протягом одного року
Це оголошення було зроблено в суботу у день закінчення терміну дії первинної урядової програми екстреної імміграції - CUAET. З моменту свого запуску в березні 2022 рок за CUAET тимчасовий притулок отримали понад 166 тисяч українців.
Українці, які мають візу CUAET, зможуть до 31 березня 2024 року їздити до Канади в рамках тимчасових спеціальних заходів. Після 15 липня 2023 року українці та члени їхніх сімей все ще можуть подавати документи на отримання візи для тимчасового проживання до Канади відповідно до існуючих імміграційних заходів.
Програма CUAET була запущена 17 березня 2022 року. Вона надає українцям та їхнім найближчим родичам будь-якої національності можливість залишитися в Канаді як тимчасовим резидентам терміном до трьох років.
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