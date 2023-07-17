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Представник Ердогана: Туреччина підтримує розширення НАТО, зокрема членство України
09:15 17.07.2023 |
Туреччина підтримує розширення НАТО і вважає, що розширення Альянсу є запорукою тривалого миру і стабільності у світі.
Про це у статті для Middle East Eye написав глава управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун, повідомляє "Європейська правда".
"Напередодні нещодавнього саміту у Вільнюсі президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив чітку підтримку Туреччини щодо членства України в НАТО", - зазначив Алтун.
За його словами, Туреччина підтримує географічне розширення НАТО "не проти якоїсь конкретної країни", а щоб Альянс став всеосяжною безпековою організацією, яка сприятиме досягненню стабільності.
"Ми раді, що наші законні занепокоєння щодо політики Швеції у сфері боротьби з тероризмом були сприйняті нашими союзниками", - пише він.
Представник Ердогана додав, що саміт у Вільнюсі показав, що "Туреччина і надалі залишатиметься сильним партнером і рухатиме Альянс вперед для вирішення спільних безпекових викликів відповідно до наших вимог національної безпеки".
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