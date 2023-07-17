Міністр фінансів США: Допомога Україні – найкращий стимул для світової економіки

Подвоєння підтримки постраждалій від війни Україні є "єдиним найкращим" способом допомогти світовій економіці.

Про це заявила в неділю міністр фінансів США Джанет Єллен, виступаючи в кулуарах саміту міністрів фінансів G20 в Індії, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Єллен сказала, що "ключовим пріоритетом" є "подвоєння нашої підтримки України" в її захисті від Росії.

Після візиту до Києва в лютому Єллен заявила, що на власні очі побачила "величезну різницю", яку робить іноземна допомога як цивільним, так і українським військовим.

"Припинення цієї війни - це перш за все моральний імператив, - сказала Єллен журналістам у Гандінагарі. "Але це також найкраще, що ми можемо зробити для світової економіки", - додала вона.

Вторгнення Росії в Україну викликало шокові хвилі у світовій економіці, спричинивши різке зростання цін на продукти харчування та паливо.

Угода, яка дозволила відновити експорт українського зерна, закінчується в понеділок, якщо Росія не погодиться її поновити.

"Бюджетна підтримка має вирішальне значення для опору України", - сказала Єллен.

"Допомагаючи підтримувати економіку і роботу уряду, ми надаємо Україні необхідну підтримку, щоб вона могла боротися за свободу і свій суверенітет".

Вона додала, що однією з "ключових цілей" Вашингтона є "боротьба зі спробами Росії уникнути наших санкцій".

Єллен також заявила, що буде "відстоювати ідею про те, що існує компроміс" між підтримкою України та підтримкою Глобального Півдня.