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США відчувають брак боєприпасів на тлі військової допомоги Україні
08:44 17.07.2023 |
У США виснажуються власні запаси боєприпасів, тоді як країна прагне допомогти Україні протистояти російській агресії, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CNN.
Адміністрація президента Джо Байдена після вступу на посаду "виявила, що загальні запаси 155-го боєприпасу, який є стандартним боєприпасом НАТО, використовуваним для артилерійських пострілів, були відносно низькими", - сказав Салліван.
За словами Саллівана, адміністрація також дізналася, що "для поповнення запасів до прийнятного рівня знадобляться роки, а не місяці, що є складним завданням для країни, яка поповнює запаси у зв'язку з війною в Україні".
"Президент Байден наказав Пентагону швидко працювати над розширенням можливостей США з виробництва всіх боєприпасів, які можуть знадобитися нам у будь-якому конфлікты і в будь-який час", - сказав Салліван.
"Місяць за місяцем ми збільшуємо наші можливості з постачання боєприпасів", - наголосив він.
CNN зазначає, що Україна спалює боєприпаси швидше, ніж США і НАТО можуть їх виробляти, і що Пентагон відіграє центральну роль у спробах збільшити виробництво.
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