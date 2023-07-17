Фінансові новини
- |
- 17.07.23
- |
- 09:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Питання членства України в НАТО вирішене - Білий дім
08:40 17.07.2023 |
Помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що питання про членство України в НАТО вирішене і не підлягає обговоренню.
Про це Салліван сказав в інтерв'ю телеканалу CBS, повідомляє "Європейська правда".
Він зазначив, що на саміті в НАТО у Вільнюсі Україні гарантували, що вона матиме необхідну підтримку стільки часу, скільки їй знадобиться.
"І нарешті, так, ми сказали в НАТО дуже просто: майбутнє України - в НАТО. Це серйозно. Це не підлягає обговоренню. Це те, щодо чого 31 член НАТО взяв зобов'язання", - зауважив Салліван.
Він відзначив прогрес Збройних сил України в ході контрнаступу і додав, що українські військові роблять все, щоб послабити окупаційну армію РФ.
Водночас, за словами Саллівана, Захід працює над посиленням санкційного тиску на РФ, послаблюючи її оборонно-промислову базу.
Тому, як наголосив помічник Байдена, продовження війни дуже дорого коштуватиме Росії.
Нагадаємо, рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".
У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна. Але, за даними "Європейської правди", серед них також будуть і політичні, тобто пов'язані з реформами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|На Кримському мосту сталися вибухи
|50 млрд євро для України: Міністри фінансів ЄС підтримали збільшення допомоги
|ФРН виділить 17 млрд євро на зброю для України до 2027 року
|У Кремлі спростували згоду на продовження «зернової ініціативи»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Цікаве від Flowers.ua: Як обрати та доглядати за збірним букетом квітів
У РУБРИЦІ
|Генпрокурор закликав призначити постійного голову Держпродспоживслужби
|Канада запустить нову програму постійного проживання для українських біженців
|Представник Ердогана: Туреччина підтримує розширення НАТО, зокрема членство України
|Корея цього року збільшить допомогу Україні до $150 мільйонів
|Міністр фінансів США: Допомога Україні – найкращий стимул для світової економіки
|США відчувають брак боєприпасів на тлі військової допомоги Україні
Бізнес
|Nothing Phone (2) - Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц дисплей, дві 50-МП камера та кришка з підсвічуванням за ціною від $599
|KPMG інвестує 2 мільярди доларів у штучний інтелект та хмарні сервіси
|Microsoft стала на крок ближчою до закриття угоди з придбання Activision Blizzard
|«Дія» візьме участь у розробці Європейського цифрового гаманця, – Мінцифри
|Вперше в США штат Массачусетс розгляне повну заборону продажу даних про місцеперебування користувачів
|Супутники Starlink здійснили понад 25 000 маневрів за пів року, щоб уникнути зіткнень на орбіті
|Глава AMD Ліза Су: «Штучний інтелект домінуватиме у розробці мікросхем»