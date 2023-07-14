Фінансові новини
- |
- 14.07.23
- |
- 19:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
До безпекових гарантій Україні від G7 долучилися 10 країн
17:21 14.07.2023 |
Готовність підтримувати Україну у довгостроковій перспективі, спираючись на безпекові зобов'язання, надані Києву країнами-членами G7 під час саміту НАТО у Вільнюсі, також висловили Бельгія і Португалія. Про це повідомив у п'ятницю, 14 липня, керівник Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак.
"До Спільної декларації підтримки України, яка була погоджена G7, станом на сьогодні приєдналися: Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія", - написав він у Telegram.
Таким чином до декларації G7 щодо довгострокового сприяння безпеці України долучилися вже 10 країн. Раніше готовність підтримувати Україну у довгостроковій перспективі висловили країни Північної Європи - Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія та Ісландія. Згодом у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський розповів, що гарантії для України пообіцяли також Чехія, Нідерланди та Іспанія.
Як повідомлялось, 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 взяли на себе зобов'язання вживати всеосяжні заходи щодо довгострокового гарантування безпеки України та сприяти її економічній стійкості.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ердоган каже, що Путін із ним однієї думки про продовження «зернової угоди»
|Рода законодавчо закріпила святкування Різдва 25 грудня, Дня захисників 1 жовтня та Дня державності 15 липня
|ЄІБ і країни ЄС виділяють 400 млн євро на відновлення України
|МВФ наголосив на важливості відновлення в Україні декларацій для чиновників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Цікаве від Flowers.ua: Як обрати та доглядати за збірним букетом квітів
У РУБРИЦІ
|До безпекових гарантій Україні від G7 долучилися 10 країн
|Болгарія вперше офіційно оголосила про військову допомогу Україні та купуватиме снаряди
|Буду й надалі підтримувати Україну. Воллес пояснив свої слова «Ми не Amazon»
|Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата від колишньої партії ОПЗЖ Татьяни Плачкової
|Кулеба про перше засідання Ради Україна-НАТО: «просто топ»
|Палата представників США відхилила низку негативних для України поправок до оборонного бюджету
|У Пентагоні заявили, що для передачі Україні F-16 наразі не ідеальні умови на полі бою
Бізнес
|KPMG інвестує 2 мільярди доларів у штучний інтелект та хмарні сервіси
|Microsoft стала на крок ближчою до закриття угоди з придбання Activision Blizzard
|«Дія» візьме участь у розробці Європейського цифрового гаманця, – Мінцифри
|Вперше в США штат Массачусетс розгляне повну заборону продажу даних про місцеперебування користувачів
|Супутники Starlink здійснили понад 25 000 маневрів за пів року, щоб уникнути зіткнень на орбіті
|Глава AMD Ліза Су: «Штучний інтелект домінуватиме у розробці мікросхем»
|Український стартап із управління бізнесом залучив $900 тисяч інвестицій