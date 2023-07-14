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АНАЛІТИКА

До безпекових гарантій Україні від G7 долучилися 10 країн

 

Готовність підтримувати Україну у довгостроковій перспективі, спираючись на безпекові зобов'язання, надані Києву країнами-членами G7 під час саміту НАТО у Вільнюсі, також висловили Бельгія і Португалія. Про це повідомив у п'ятницю, 14 липня, керівник Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак.

"До Спільної декларації підтримки України, яка була погоджена G7, станом на сьогодні приєдналися: Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія", - написав він у Telegram.

Таким чином до декларації G7 щодо довгострокового сприяння безпеці України долучилися вже 10 країн. Раніше готовність підтримувати Україну у довгостроковій перспективі висловили країни Північної Європи - Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія та Ісландія. Згодом у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський розповів, що гарантії для України пообіцяли також Чехія, Нідерланди та Іспанія.

Як повідомлялось, 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 взяли на себе зобов'язання вживати всеосяжні заходи щодо довгострокового гарантування безпеки України та сприяти її економічній стійкості.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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