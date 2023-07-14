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Болгарія вперше офіційно оголосила про військову допомогу Україні та купуватиме снаряди
17:04 14.07.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euracitiv.
Болгарська влада повідомила, що пакет став першим офіційним рішенням Софії допомогти Києву важкою технікою.
"Це броньована військова техніка, придбана під час Процесу відродження, яка ніколи не використовувалася. Водночас, вона потребує витрати на зберігання та обслуговування", - сказав депутат з "Демократичної Болгарії" Івайло Мірчев.
Так, військова техніка була закуплена 40 років тому для проведення так званого процесу "Відродження" - спроби тоталітарного режиму насильно асимілювати болгарських турків шляхом зміни їхніх імен, що призвело до вигнання понад 300 тисяч болгарських громадян турецького походження до Туреччини майже 40 років тому.
Рішення про надання бронетехніки було оголошено через тиждень після візиту президента України Володимира Зеленського до Болгарії.
Це перший військовий пакет від Болгарії до України, про який було оголошено офіційно. Досі військова допомога трималася в таємниці, але неофіційно повідомлялося, що Болгарія допомагає Україні боєприпасами.
Після надання бронетехніки Болгарія сподівається отримати нову техніку від США. Болгарська армія оголосила замовлення на суму майже 1 млрд доларів на закупівлю сучасних західних броньованих машин для піхоти, але процедура ще не завершена.
Болгарія доєдналася до закупівлі снарядів для України
Уряд Болгарії вирішив приєднатися до спільної закупівлі боєприпасів для України у межах проєкту Європейського оборонного агентства, в якому вже беруть участь 24 країни-члени ЄС та Норвегія.
Країна стане повноправним членом проєкту. Це створить нову гарну можливість для постачання боєприпасів і надання послуг на вигідних умовах на додаток до національних угод та ініціатив у рамках НАТО.
Так, у країн-членів ЄС та Норвегії є два шляхи: дворічна прискорена процедура для 155-мм артилерійських снарядів і семирічний проєкт із придбання різних типів боєприпасів.
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