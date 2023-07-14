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АНАЛІТИКА

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата від колишньої партії ОПЗЖ Татьяни Плачкової

11:51 14.07.2023 |

Політика

 

Позафракційна народна депутатка Тетяна Плачкова склала повноваження народного депутата України, повідомляє співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Плачкова з ОПЗЖ склала мандат. Вона запамʼяталася хіба тим, що в розпал війни разом з іншими ОПЗЖистами їздила в Москву на поклон до Путіна/Володіна/Медведєва. (Плачкова в березні 2020-го входила до складу "делегації" ОПЗЖ, яка в Москві провела зустріч із головою держдуми В'ячеславом Володіним і його заступником Олексієм Гордєєвим - ІФ-У)", - написала Геращенко у своєму телеграм-каналі в п'ятницю.

Член фракції "Голос" Ярослав Железняк водночас уточнив, що за дострокове припинення повноважень Плачкової проголосували 283 народні депутати на пленарному засіданні ВР 14 липня.

"У парламенті залишилося 404 депутати (новий рекорд). Ще із цікавого: для наявності групи або фракції в цьому скликанні мінімально необхідно 17 депутатів. І зараз одразу дві групи на грані: "За майбутнє" 17 (вийшов Мінько С. А.) і "Відновлення України" 17 (після складання мандату Плачкової Т. М.). Тобто вихід ще одного депутата призведе до розпуску групи через 14 днів", - додав парламентарій.

Тетяну Плачкову у 2019 році було обрано народною депутаткою від забороненої нині партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ). 15 березня 2022 року вона вийшла з фракції ОПЗЖ, а в травні вступила до новоствореної депутатської групи "Відновлення України".

13 липня 2023 року голова парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко зареєстрував у парламенті проєкт постанови №9489, у якому запропонував достроково припинити повноваження Плачкової у зв'язку з її особистою заявою про складання мандата. Сама нардепка однією з причин ухваленого рішення назвала сімейні обставини.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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