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Кулеба про перше засідання Ради Україна-НАТО: «просто топ»
11:33 14.07.2023 |
Глава МЗС України Дмитро Кулеба дуже задоволений тим, як пройшло перше засідання новоствореної Ради Україна-НАТО.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю ICTV.
"Це засідання пройшло просто топ - за змістом, за атмосферою", - зазначив Кулеба.
Він навів слова генсека НАТО Єнса Столтенберга, адресовані Зеленському, про те, що "ви сьогодні сидите з нами як рівний, але ми всі чекаємо моменту коли ви сидітимете тут як союзник".
"Це було повторено у дуже багатьох виступах, включаючи ключових гравців", - розповів Дмитро Кулеба.
Також в інтерв'ю Кулеба заявив, що загалом задоволений результатами саміту НАТО і вважає, що тепер запрошення для України ближче, ніж здається. Причиною стриманого комюніке саміту він назвав те, що ключові партнери "побоюються швидкості" у питанні вступу України.
Нагадаємо, рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".
У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна. Але, за даними "Європейської правди", серед них також будуть і політичні, тобто пов'язані з реформами.
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