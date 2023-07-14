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Палата представників США відхилила низку негативних для України поправок до оборонного бюджету
08:38 14.07.2023 |
У Палаті представників Сполучених Штатів відхилили декілька поправок до оборонного бюджету на 2024 рік, які були небезпечними для України.
Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова, пише "Європейська правда".
Члени Палати представників багато годин розглядали поправки до проєкту закону "Про асигнування на потреби національної оборони на 2024 р." (NDAA).
"Раді повідомити що всі негативні поправки які стосувались України, розглянуто і відхилено", - розповіла Маркарова.
Серед таких:
#105 М.Т.Грін - про видалення з закону положення про виділення 300 млн. дол. США на допомогу Україні (за - 89; проти - 341);
#1206 М.Гейтца - про заборону безпекової допомоги Україні (за - 70; проти - 358);
#104 М.Т.Грін - про видалення з закону положення про створення центру передового досвіду в Україні (за - 95; проти - 332);
#472 (Р.Девідсон, М.Клауд) про вимогу до президента США у координації з міністром оборони та державним секретарем подати до Конгресу звіт, який містить стратегію участі США в [війні в] Україні (за - 129; проти - 301);
#1219 ( Е.Оглез) про видалення розділу 1224 законопроекту стосовно подовження повноважень ленд-лізу для України (за - 71; проти - 360);
#1558 (М.Т.Грін, М.Гейтц та Т.Массі) про заборону на продаж чи передачу до України касетних боєприпасів чи технологій, що стосуються касетних боєприпасів ("за" - 147; "проти" - 276)
Маркарова додала, що попереду ще голосування проєкту в цілому, голосування Сенатського NDAA, конференція палат та повторне голосування. "На цьому етапі дуже дякуємо всім, хто проголосував проти і закликав інших не підтримувати зменшення допомоги Україні", - зазначила посол.
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