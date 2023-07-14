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Артур Еш
У Пентагоні заявили, що для передачі Україні F-16 наразі не ідеальні умови на полі бою
23:53 13.07.2023 |
Сполучені Штати вважають, що наразі ситуація на полі бою між Україною та Росією не є ідеальною для передачі винищувачів F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Пентагону, про яку пише журналіст Politico Лара Селігман.
Під час брифінгу Пентагону директор з питань операцій Об'єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс заявив, що умови на полі бою зараз можуть бути не ідеальні для передачі Україні F-16. Він зауважив, що Росія має потужну ППО, і це негативно позначиться на роботі винищувачів.
Однак він також вважає, що у будь-який момент ситуація на фронті може змінитись.
Також у Пентагоні зауважили, що на хід бойових дій може вплинути передача Україні танків M1 Abrams, прибуття яких заплановано на осінь.
F-16 для України
11 липня було офіційно створено коаліцію з навчання українських пілотів на F-16, до якої увійшло 11 країн. Коаліцію очолюють Нідерланди та Данія, які заявили про наміри навчати українських пілотів. Ці країни мають спеціальні авіаційні симулятори.
Навчання українських пілотів на F-16 має розпочатися у серпні.
При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що перші винищувачі F-16 можуть літати в українському небі до кінця березня 2024 року.
Abrams для України
Нагадаємо, США пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams. Спочатку у Вашингтоні анонсували передачу версії M1A2, але пізніше через довгі терміни постачання надати захотіли версію M1A1.
У Пентагоні ще в березні заявляли, що передачу танків хочуть завершити до осені 2023 року. Більш точні терміни поставок поки невідомі.
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