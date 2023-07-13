ВР відмовилася внести до порядку денного проєкт постанови про відкликання Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова

Верховна Рада відмовилася внести до порядку денного сесії проєкт постанови №9469 про відкликання члена депутатської групи "Платформа за життя та мир" Нестора Шуфрича з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" та співавторка документа Ірина Геращенко.

"Монобільшість відмовляється ставити в порядок денний постанову "Європейської солідарності" про відкликання Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова. Більше того, жодна фракція не дала нам сьогодні спільну заяву, аби ми могли висловити свій протест, що він і досі очолює комітет", - написала парламентарійка у своєму телеграм-каналі в четвер, інформуючи про результати пленарного засідання ВР.

Як повідомлялося, члени фракції "Європейська солідарність" 10 липня зареєстрували у ВР проєкт постанови №9469, яким пропонують відкликати Нестора Шуфрича з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова.

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