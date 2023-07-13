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АНАЛІТИКА

Іспанія передасть прикордонникам мобільний госпіталь і броньовані автомобілі

Іспанія передасть прикордонникам мобільний госпіталь і броньовані автомобілі

 

Іспанія передасть Україні нову партію допомоги, до неї увійде мобільний госпіталь і броньовані медичні автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Українсько-іспанська зустріч відбулася у змішаному форматі - в Україну прибули благодійники Фонду "Монастиря Санта Клари", а представники оборонного відомства Іспанії підключилися в режимі відеоконференції", - йдеться у повідомленні.

Іспанія передасть прикордонникам мобільний госпіталь і броньовані автомобілі

 

Зазначається, що міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес і директор Фонду "Монастиря Санта Клари" сестра Люсія Карам Паділья днями відвідували базу Повітряно-космічних сил у Сарагосі, де медперсонал Держприкордонслужби навчається розгортати та експлуатувати мобільний шпиталь.

Іспанія передасть прикордонникам мобільний госпіталь і броньовані автомобілі

 

Цей шпиталь від оборонного відомства Іспанії найближчим часом прибуде в Україну і допомагатиме рятувати життя та здоров'я бійців, які на передовій відстоюють незалежність України.

Іспанська сторона запевнила, що й надалі підтримуватиме Україну, зокрема прикордонників, які знаходяться як у зонах активних бойових дій, так і під постійними обстрілами на кордоні з Російською Федерацією.

Іспанія передасть прикордонникам мобільний госпіталь і броньовані автомобілі

 

Крім мобільного шпиталю, українським прикордонникам передадуть медичні автомобілі, в тому числі броньовані, які дозволять евакуйовувати поранених із зони бойових дій.

"До речі, наші військовослужбовці проходять лікування і у Іспанії. Зокрема, і цього разу сестра Люсія приїхала в Україну, щоб супроводжувати в іспанські госпіталі кількох поранених героїв", - пише ДПСУ.

Серед іншого, в планах сестри Люсії - організація концерту на підтримку України та написання книги, яка має надихати молодь Євросоюзу відстоювати принципи вільного світу так самовіддано, як це роблять українці.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Іспанія
 

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