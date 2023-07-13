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Україна отримала касетні боєприпаси від США, - Тарнавський
16:38 13.07.2023 |
Україна отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала у війні проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувач оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександра Тарнавського в інтерв'ю CNN.
"Ми щойно отримали їх (касетні боєприпаси - ред.), ми їх ще не використовували, але вони можуть докорінно змінити (ситуацію на полі бою - ред.)", - сказав він.
Він зазначив, що російські окупанти розуміють, що отримавши ці боєприпаси, Україна буде матиме перевагу: "Ворог відмовиться від тієї частини місцевості, де можна їх використовувати".
За словами Тарнавського, рішення про те, на яких ділянках можна застосовувати касетні снаряди, буде приймати вище керівництво.
Він також наголосив на обмеженнях щодо використання боєприпасів, заявивши, що їх використання заборонено в густонаселених районах, навіть якщо вони окуповані російськими військами.
"Росіяни думають, що ми будемо використовувати їх на всіх ділянках фронту. Це дуже неправильно. Але вони дуже стурбовані", - додав Тарнавський.
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