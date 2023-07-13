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Німеччина доставила в Україну нову партію військової допомоги
15:54 13.07.2023 |
Уряд Німеччини передав Україну нову партію військової допомоги, до якої увійшла техніка для ЗРК IRIS-T SLM, нові установки Gepard, боєприпаси та інше обладнання.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на оновлені дані німецького уряду.
До нової партії допомоги, яку вже доставили в Україну, увійшли:
* 6 установок Gepard
* 3 230 снарядів калібру 155-мм
* 1 184 димових боєприпаси калібру 155-мм
* міст для мостоукладача Biber
* мостоукладач Biber
* 5 захищених автомобілів для захисту кордонів
* 10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM
* сідельний тягач 8x8 HX81
* чотири напівпричепи
* 24 192 боєприпаси калібру 40 мм
* два комплекти запчастин для дронів Vector
* 10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM
Нагадаємо, 11 липня Німеччина підтвердила передачу Україні нового пакета допомоги вартістю близько 600 млн євро. За даними Міністерства оборони, Київ отримає дві пускові установки для системи протиповітряної оборони Patriot, 40 бойових машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1 і одну систему безпілотних літальних апаратів Luna.
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