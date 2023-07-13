Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп і Десантіс засудили надання касетних боєприпасів Україні

 

Губернатор Флориди Рон Десантіс і експрезидент США Дональд Трамп, які вважаються головними конкурентами за участь у президентських виборах 2024 року від Республіканської партії, виступили проти передачі касетних боєприпасів Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує The Hill.

За словами Трампа, президент США Джо Байден "не повинен тягнути нас далі до Третьої світової війни, відправляючи касетні боєприпаси в Україну".

Водночас Десантіс, відповідаючи на запитання під час "Шоу Гові Карра", чи підтримує він надання касетних бомб в Україну, заявив, що "не робив би цього".

"Я думаю, що це може призвести до ескалації. В принципі, те, про що я говорив від самого початку - ніякої зброї, яка може призвести до атак всередині Росії або ескалації конфлікту. Ми не можемо брати в цьому безпосередню участь", - зауважив Десантіс.

"Я не хочу робити нічого, що може призвести до ескалації цього конфлікту. Я вважаю, що зараз є порожній чек (тобто такий, куди можна вписати будь-яку суму на допомогу Україні. - Ред.). Немає чіткої мети для перемоги. І це все затягується і затягується", - додав він.

Десантіс також уточнив, що небезпека полягає в тому, що війна з РФ може загостритися або "дійти до того, що це буде тривати роками". Крім того, політик висловив занепокоєння, що постачання зброї Україні може "зменшити запаси США і позбавити можливості реагувати на потреби в усьому світі".

Претендентка на місце кандидата в президенти США від Республіканської партії Ніккі Гейлі розкритикувала своїх конкурентів за номінацію Дональда Трампа і Рона Десантіса, зокрема за позицію щодо війни РФ проти України.

Раніше Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії, яка включає касетні боєприпаси.

Заява Вашингтона викликала критику з боку неурядових організацій і збентежила кілька європейських країн та Канаду, оскільки касетні боєприпаси вважаються більш небезпечними для цивільного населення та існує конвенція, країни-учасниці якої відмовляються від їхнього використання та зберігання.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,8581
  0,5778
 1,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7126  0,01 0,03 37,3652  0,00 0,00
EUR 40,6274  0,23 0,57 41,5010  0,30 0,72

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес