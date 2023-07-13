Babcock ремонтуватиме британську техніку з України

Британська компанія Babcock International ремонтуватиме та підтримуватиме британську техніку, передану до України.

Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

Міністерство оборони Об'єднаного Королівства уклало контракт з компанією Babcock на підтримку та ремонт британської техніки, яка перебуває в Україні.

Вартість контракту становить понад 50 мільйонів фунтів, він розрахований на 12 місяців.

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов та генеральний директор Babcock - Девід Локвуд. Фото Babcock

Компанія візьме на себе ремонт і підтримку основних бойових танків Challenger 2, гусеничних бронемашин серії CVR(T), БТР FV432, Stormer та інших.

Крім ремонту, фахівці компанії навчатимуть українських військових обслуговувати надану техніку, а також забезпечать постачання запчастин до них.

Цей крок зміцнює співпрацю між урядом Об'єднаного Королівства та Україною.

«Цей контракт забезпечує суттєво важливу підтримку для України на полі бою, підтримуючи військову техніку, надаючи досвід і навички бійцям для підтримки української бронетехніки в русі, а також надання життєво важливих запчастин. Наша підтримка України непохитна і триватиме стільки, скільки буде потрібно», - розповів міністр оборони Бен Уоллес.

Також міністр оборони нагадав про нещодавно підписану угоду з підприємством «Укроборонпром» для реалізації спільних проєктів та можливого виробництва британської техніки й ракет в Україні.

Як повідомляв "Мілітарний" раніше, Об'єднане Королівство надасть Україні новий транш військової допомоги, до якого увійдуть бойові машини, а також пакет матеріально-технічного забезпечення.

Уряд Британії заявив у вівторок, що надасть Україні понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення. Також уряд виділить 50 мільйонів фунтів (64,7 млн доларів) для ремонту обладнання.

Також до траншу мають увійти "тисячі" 120-мм боєприпасів для раніше переданих танків Challenger 2.