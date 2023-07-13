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АНАЛІТИКА

Нідерланди приєднаються до ініціативи G7 про «гарантії безпеки» для України

 

Нідерланди вітають декларацію G7 про підтримку України та приєднаються до ініціативи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.

У своєму Twitter він заявив, що вітає підписання партнерами такої декларації.

"Нідерланди приєднаються до цієї ініціативи і зроблять свій внесок у ці безпекові заходи для України у тісній співпраці з міжнародними партнерами", - зазначив глава МЗС Нідерландів.

"Дуже важливо, щоби міжнародна спільнота підтримувала українців у довгостроковій перспективі і протидіяла протиправному, неспровокованому вторгненню Росії. Нідерланди віддані ідеї вільної, незалежної, демократичної, безпечної, суверенної України", - додав він.

Нагадаємо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані згодом.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що до ініціативи долучаться ще чотири-п'ять країн.

Після того про такі наміри заявив президент Чехії.

Країни Північної Європи - Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція - також привітали декларацію G7 про безпекові зобов'язання для України та оголосили про свою готовність сприяти її довгостроковій безпеці.

 

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