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Нідерланди приєднаються до ініціативи G7 про «гарантії безпеки» для України
13:29 13.07.2023 |
Нідерланди вітають декларацію G7 про підтримку України та приєднаються до ініціативи.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.
У своєму Twitter він заявив, що вітає підписання партнерами такої декларації.
"Нідерланди приєднаються до цієї ініціативи і зроблять свій внесок у ці безпекові заходи для України у тісній співпраці з міжнародними партнерами", - зазначив глава МЗС Нідерландів.
"Дуже важливо, щоби міжнародна спільнота підтримувала українців у довгостроковій перспективі і протидіяла протиправному, неспровокованому вторгненню Росії. Нідерланди віддані ідеї вільної, незалежної, демократичної, безпечної, суверенної України", - додав він.
Нагадаємо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані згодом.
Президент України Володимир Зеленський очікує, що до ініціативи долучаться ще чотири-п'ять країн.
Після того про такі наміри заявив президент Чехії.
Країни Північної Європи - Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція - також привітали декларацію G7 про безпекові зобов'язання для України та оголосили про свою готовність сприяти її довгостроковій безпеці.
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