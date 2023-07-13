Нардепка від «ОПЗЖ» Плачкова вирішила скласти мандат

Народна депутатка від забороненої судом "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова написала заяву про складання депутатських повноважень.

Її заява додається до проєкту постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Плачкової Т.М" (№ 9489) на сайті Верховної Ради.

"Зважаючи на сімейні обставини повідомляю про складення повноважень народного депутата України", - зазначила депутатка у заяві.

Раніше парламент уже голосував за припинення депутатських повноважень нардепів від "ОПЗЖ" Ігоря Абрамовича, Іллі Киви, Юлії Льовочкіної, Вадима Новинського, Наталії Королевської, Юрія Солода та Олега Волошина. Усі вони також писали заяви про складання мандатів.

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада проголосувала за позбавлення мандатів народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова. Перших чотирьох - через позбавлення громадянства, останнього - за власною заявою.