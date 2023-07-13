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Австралія заявила про складність надання Україні винищувачів
11:51 13.07.2023 |
Міністр оборони Австралії Річард Марлз поставив під сумнів пропозицію посилити Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) списаними винищувачами, заявивши, що запит Києва на передачу F-18 Hornet є "складним питанням". Про це у четвер, 13 липня, пише агенція AFP.
За словами міністра, надання літаків є складнішим, ніж інші форми військової підтримки України, втім переговори ще тривають.
"Ситуація навколо літаків досить складна, але ми продовжуватимемо розмову з Україною про це. Те, що ми надаємо, і те, що ми робимо, має бути практичним і має змінити ситуацію на краще", - сказав Марлз в інтерв'ю АВС.
Київ робив запит щодо стану списаних літаків
Австралія вивела з експлуатації в 2019-2021 роках 71 винищувач F-18, замінивши на сучасніші F-35. За підрахунками військових аналітиків, на зберіганні залишаються близько 40 літаків, хоча незрозуміло, скільки з них готові до польотів.
У червні посол України в Австралії Василь Мірошниченко повідомив, що Київ звернувся до Австралії щодо стану 41 списаного F-18. За даними джерел AFP, в робочому стані перебувають від 12 до 16 літаків.
Підготовка пілотів ЗСУ стартує у серпні
Наразі до "коаліції винищувачів" для України входять 11 країн. На саміті Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вільнюсі 11 липня вони підписали з Україною меморандум, що визначає умови проведення підготовки українських військових пілотів до використання сучасних американських винищувачів F-16.
Навчання льотчиків ЗСУ на F-16 розпочнуться в серпні у Данії. Тренувальний центр також створять в Румунії.
Крім того, в серпні у Великобританії стартує підготовка до 20 українських пілотів. Імовірно, їх тренуватимуть на винищувачах Eurofighter Typhoon.
Зобов'язання надати ЗСУ винищувачі на себе не взяла поки що жодна країна.
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