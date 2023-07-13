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АНАЛІТИКА

Австралія заявила про складність надання Україні винищувачів

 

Міністр оборони Австралії Річард Марлз поставив під сумнів пропозицію посилити Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) списаними винищувачами, заявивши, що запит Києва на передачу F-18 Hornet є "складним питанням". Про це у четвер, 13 липня, пише агенція AFP.

За словами міністра, надання літаків є складнішим, ніж інші форми військової підтримки України, втім переговори ще тривають.

"Ситуація навколо літаків досить складна, але ми продовжуватимемо розмову з Україною про це. Те, що ми надаємо, і те, що ми робимо, має бути практичним і має змінити ситуацію на краще", - сказав Марлз в інтерв'ю АВС.

Київ робив запит щодо стану списаних літаків

Австралія вивела з експлуатації в 2019-2021 роках 71 винищувач F-18, замінивши на сучасніші F-35. За підрахунками військових аналітиків, на зберіганні залишаються близько 40 літаків, хоча незрозуміло, скільки з них готові до польотів.

У червні посол України в Австралії Василь Мірошниченко повідомив, що Київ звернувся до Австралії щодо стану 41 списаного F-18. За даними джерел AFP, в робочому стані перебувають від 12 до 16 літаків.

Підготовка пілотів ЗСУ стартує у серпні

Наразі до "коаліції винищувачів" для України входять 11 країн. На саміті Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вільнюсі 11 липня вони підписали з Україною меморандум, що визначає умови проведення підготовки українських військових пілотів до використання сучасних американських винищувачів F-16.

Навчання льотчиків ЗСУ на F-16 розпочнуться в серпні у Данії. Тренувальний центр також створять в Румунії.

Крім того, в серпні у Великобританії стартує підготовка до 20 українських пілотів. Імовірно, їх тренуватимуть на винищувачах Eurofighter Typhoon.

Зобов'язання надати ЗСУ винищувачі на себе не взяла поки що жодна країна.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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