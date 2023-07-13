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Артур Еш
ЄС розглядає можливість відправки в Україну військових інструкторів, - ЗМІ
11:43 13.07.2023 |
Європейський союз розглядає можливість відправки до України військових інструкторів. Проте це станеться, коли "дозволять умови".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання El Pais.
Іспанська газета зазначає, що ЄС планує "зробити стрибок" у політиці підтримки України. Зокрема, дипломатична європейська служба, яку очолює Жозеп Боррель, хоче допомогти посилити протиповітряної оборони України та збільшити фінансування для закупки передового озброєння.
"Включно з ракетами та бойовими літаками", - йдеться у документі дипломатичної служби, який цитує El Pais.
Також Брюссель хоче розширити європейську місію з підготовки українських військ. Зараз вона базується у Німеччині та Польщі, але згодом її хочуть також "перевести" в Україну, коли "дозволять обставини".
Видання зазначає, що подібне формулювання з умовами використовували союзники на саміті НАТО, тому, ймовірно, місію переведуть в Україну після закінчення війни.
За даними ЗМІ, у документі дипломатичної служби ЄС також йдеться про "зобов'язання безпеки" перед Україною. Пропонується посилили допомогу у ремонті обладнання, яке отримала українська армія, розмінуванні, підтримка кібербезпеки для боротьби з гібридними загрозами, дезінформацією та втручанням.
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