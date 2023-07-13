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АНАЛІТИКА

Байден ще думає, чи давати Україні ATACMS

 

Президент США Джо Байден підтвердив, що розмірковує над рішенням надати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Про це Байден сказав у коментарі журналістці Bloomberg у середу, вилітаючи з Литви, повідомляє "Європейська правда".

На питання, чи ще обговорюється надання Україні далекобійних ракет, Байден відповів: "Так", але уточнив, що в українських сил уже є еквівалент ATACMS - імовірно, він мав на увазі ракети Storm Shadow і SCALP, а найбільше вони потребують артилерійських снарядів.

"Ми працюємо над цим", - додав він.

Армійські тактичні ракетні системи ATACMS - це ракети класу "земля-земля" з дальністю близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.

Раніше видання New York Times повідомило, що в адміністрації президента США Джо Байдена йдуть "тихі" дебати щодо того, чи варто надсилати Україні далекобійні тактичні ракетні системи ATACMS.
Ключові теги: США
 

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