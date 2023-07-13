Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Країни Північної Європи підтримали заяву G7 щодо України

 Лідери країн Північної Європи разом з президентом України Володимиром Зеленським (саміт у Гельсінкі, травень 2023 року).

Країни Північної Європи теж висловили готовність підтримувати Україну у довгостроковій перспективі, спираючись на безпекові зобов'язання, надані Києву країнами-членами G7 під час саміту НАТО у Вільнюсі. Відповідна заява була оприлюднена у середу, 12 липня, зокрема на сайті уряду Фінляндії.

"Разом з партнерами ми маємо намір спиратися на рамки зобов'язань і домовленостей, враховуючи широкий спектр потреб - від надання (Україні - Ред.) сучасної військової техніки до інціатив з навчання та підтримання стійкості", - ідеться у заяві лідерів Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії. В межах підтримки також ідеться про зміцнення економічної стабільності і стійкості України, а також надання їй технічної та фінансової допомоги для задоволення нагальних потреб.

"Ми прагнемо підтримувати Україну, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відбудовує свою економіку, захищає своїх громадян і просуває програму реформ у процесі інтеграції в євроатлантичну спільноту", - наголошується в заяві.

Як повідомлялось, раніше у цей день на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 взяли на себе зобов'язання надавати Україні всеохоплюючу та довгострокову допомогу у сфері безпеки та сприяти її економічній стійкості.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2803
  0,1133
 0,28

Курс обміну валют на вчора, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7000  0,02 0,05 37,3669  0,00 0,01
EUR 40,3979  0,01 0,02 41,2038  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес