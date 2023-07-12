Корупційна мафія в Одесі: Суд повернув закордонні паспорти Кауфману

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) повернув закордонний паспорт Борису Кауфману, якого НАБУ і САП підозрюють у створенні злочинної організації в Одесі, дію решти покладених на нього обов'язків продовжили до 1 вересня.

Таке рішення 3 липня ухвалив суддя ВАКС Олег Ткаченко, повідомляє "Слово і діло".

Як відомо, у грудні минулого року суд узяв під варту Кауфмана з альтернативою 129 млн грн. Ці кошти внесли і він вийшов із СІЗО, але мав виконувати низку процесуальних обов'язків, у тому числі носити електронний браслет та здати на зберігання закордонні паспорти. Пізніше з Кауфмана зняли браслет.

Вже 9 червня слідчий суддя ВАКС Ярослав Шкодін частково підтримав клопотання адвокатів Кауфмана і змінив підозрюваному обов'язок здати закордонні паспорти на обов'язок прийти із закордонним паспортом до антикорупційного суду 3 липня. Причини такого рішення невідомі, оскільки повний текст документу засекречений.

Тому 3 липня суддя Ткаченко відмовився продовжити обов'язок з'являтися Кауфманом до суду із закордонним паспортом, оскільки це суперечить вимогам процесуального законодавства.

Нагадаємо, 5 грудня 2022 року детективи НАБУ затримали бізнесменів Кауфмана і Алекса Боруховича (раніше його звали Олександр Грановський) в Одесі, наступного дня їм повідомили про підозру за ч. 1. ст. 255 (Створення, керівництво злочинною організацією) та ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Слідство встановило, що восени 2021 року після викриття детективами НАБУ та прокурорами САП злочинної організації, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місті з'явилася нова. За даними слідства, ця злочинна організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом.

Задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори злочинної організації, тобто Кауфман і Грановський, налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради. У судовому засіданні прокурор САП розповів, що слідство зафіксовано передачу коштів від Кауфмана першому заступнику міського голови Одеси Михайлу Кучуку, віце-меру Олегу Бриндаку та ще одній заступниці мера Світлані Бедрезі, яка також очолює фінансовий департамент Одеської міської ради.