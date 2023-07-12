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АНАЛІТИКА

Норвегія передасть Україні два ЗРК NASAMS

 

Уряд Норвегії вирішив передати Україні пакет військової допомоги, який включає в себе ЗРК NASAMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Норвегії.

"Уряд вирішив надати пакет підтримки NASAMS, що включає два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини. Це забезпечить витривалість, резервування і гнучкість і, таким чином, підвищить ефективність уже переданої Україні ППО", - сказав міністр оборони Бйорн Арильд Грам.

Раніше Норвегія у співпраці зі США передала Україні дві укомплектовані системи NASAMS.

"Протиповітряна оборона є першочерговою потребою з українського боку. Україна потребує захисту від російської авіації та ракетних ударів", - додав міністр.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Норвегія
 

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