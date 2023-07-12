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АНАЛІТИКА

Замість Польщі танки Leopard для України ремонтуватимуть в Німеччині та Литві – ЗМІ

 

Після того, як німецький уряд вирішив відмовитися від створення на території Польщі центру з ремонту танків Leopard, які були передані Україні, стало відомо, що західну бронетехніку можуть ремонтувати в інших країнах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє телеканал N-tv з посиланням на неназваного представника Міністерства оборони Німеччини.

Зазначається, що танки Leopard 2A5 і Leopard 2A6 будуть ремонтуватися в Німеччині і, можливо, також у Литві.

Водночас у німецькому відомстві додали, що Польща і Німеччина продовжують працювати над ідеєю ремонту танків Leopard 2. "Вони хочуть координувати цю роботу разом", - зазначив представник міністерства.

Раніше ЗМІ повідомили, що уряд Німеччини відмовився від створення на території Польщі центру з ремонту танків Leopard, які були передані Україні, через завищені цінові очікування польської сторони.

Перед цим з'явився матеріал Spiegel про те, що Берлін і Варшава з низки причин не можуть домовитися про створення центру, тоді як кілька танків вже чекають ремонту.

Німецькі танкобудівники вважають, що суперечки навколо танкового хабу є політично вмотивованими.

 

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