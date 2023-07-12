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АНАЛІТИКА

Україна і Швеція співпрацюватимуть в оборонних закупівлях

 

Україна і Швеція на полях саміту НАТО у Вільнюсі підписали угоду про співпрацю у сфері оборонних закупівель.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, який проводить зустрічі на полях саміту НАТО.

Міністр оголосив про підписання між Києвом і Стокгольмом угоди про співпрацю в оборонних закупівлях.

"Цей документ надає великі можливості і нашим Збройним силам, і шведським компаніям - як SAAB та інші. Дякую моєму другу і колезі Полу Йонсону. Нас об'єднують спільні кольори і спільні цінності", - написав Резніков.

Ключові теги: Швеція
 

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