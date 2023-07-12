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АНАЛІТИКА

Норвегія передає Україні додаткові 1000 крихітних дронів Black Hornet для ведення розвідки

 

Норвегія передасть Україні ще 1000 дронів Black Hornet для ведення розвідки, які вже успішно зарекомендували себе.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Норвегії 12 липня, пише "Європейська правда".

Дрони передають на прохання української сторони.

"Україна дуже задоволена тим, як показали себе попередні передані Норвегією розвідувальні дрони цього типу, розроблені у співпраці між Збройними силами Норвегії та Інститутом оборонних досліджень... Зараз ми передаємо Україні 1000 нових наборів", - оголосив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Розроблений у Норвегії Black Hornet від Teledyne FLIR набув широкої популярності і є на озброєнні багатьох союзників, зокрема США та Британії.

Ці крихітні дрони вагою лише 32 грами легкі у керуванні, добре підходять для розвідки та виявлення цілей і зручні тим, що їх важко помітити. Ці безпілотники особливо добре пристосовані для ведення бою в умовах міської забудови.
Ключові теги: Норвегія
 

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