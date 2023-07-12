Суд удвічі зменшив розмір застави для екснардепа Микитася – до 20 мільйонів

Колишнього народного депутата Максима Микитася, якого обвинувачують у пропозиції надати хабар меру Дніпра Борису Філатову, залишили під вартою ще на 60 діб.

Відповідне рішення ухвалили судді ВАКС, передає Центр протидії корупції.

Зазначається, що Микитась залишиться в СІЗО до 8 вересня, однак він може вийти під заставу, розмір якої зменшили удвічі: із 40 до 20 млн грн.

Нагадаємо, Микитася затримали 18 жовтня минулого року. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").

20 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав для Микитася запобіжний захід для колишнього нардепа Максима Микитася у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 260 млн грн, Апеляційна палата ВАКС 1 листопада зменшила розмір застави для Микитася до 100 млн грн.

За даними слідства, у жовтні 2022 року колишній народний депутат запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду у розмірі 10% від вартості проєкту (220 млн євро) за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту - до 2027 року. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра Бориса Філатова.