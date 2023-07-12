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АНАЛІТИКА

Фон дер Ляєн: Україна досягне успіху на шляху в ЄС дуже скоро, якщо збереже темп реформ

 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що Україна швидко досягне успіху у процесі вступу до ЄС, якщо поточний темп реформ буде збережений.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", вона сказала після прибуття на саміт НАТО у Вільнюсі.

Вона зазначила, що як президентка Єврокомісії не може коментувати питання членства України у НАТО, однак відзначила успіхи Києва на шляху до членства в ЄС.

"Швидкість, з якою Україна рухається на шляху до членства в ЄС, вражає. Це процес, який заснований на заслугах, і ентузіазм та інтенсивність, з якими Україна реформується, швидко наближають її до членства в ЄС", - сказала фон дер Ляєн.

"Я впевнена, що якщо вони продовжуватимуть так і далі, якщо збережуть швидкість, успіх буде скоро. Це чудовий приклад того, як можна швидко рухатися до членства в ЄС, якщо ви виконуєте необхідні вимоги", - додала вона.

Раніше президентка Єврокомісії заявила, що уявити ЄС без України, Молдови й Західних Балкан вже неможливо.
Ключові теги: ЄС
 

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