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Фон дер Ляєн: Україна досягне успіху на шляху в ЄС дуже скоро, якщо збереже темп реформ
09:31 12.07.2023 |
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що Україна швидко досягне успіху у процесі вступу до ЄС, якщо поточний темп реформ буде збережений.
Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", вона сказала після прибуття на саміт НАТО у Вільнюсі.
Вона зазначила, що як президентка Єврокомісії не може коментувати питання членства України у НАТО, однак відзначила успіхи Києва на шляху до членства в ЄС.
"Швидкість, з якою Україна рухається на шляху до членства в ЄС, вражає. Це процес, який заснований на заслугах, і ентузіазм та інтенсивність, з якими Україна реформується, швидко наближають її до членства в ЄС", - сказала фон дер Ляєн.
"Я впевнена, що якщо вони продовжуватимуть так і далі, якщо збережуть швидкість, успіх буде скоро. Це чудовий приклад того, як можна швидко рухатися до членства в ЄС, якщо ви виконуєте необхідні вимоги", - додала вона.
Раніше президентка Єврокомісії заявила, що уявити ЄС без України, Молдови й Західних Балкан вже неможливо.
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