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У ЄС підготували план довготермінової підтримки України
08:47 12.07.2023 |
Європейський Союз розробляє план різносторонньої багаторічної підтримки України для допомоги у відбитті російської агресії.
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Politico із посиланням на ще не оприлюднений документ.
"Європейська служба зовнішніх справ підготувала план, який рекомендує ЄС на кілька років взяти на себе ряд "безпекових зобов'язань перед Україною", поки країна відбиває російську агресію", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що підготовлені рекомендації підсумовують зусилля, які ЄС уже докладає для підтримки України.
"Однак узяті разом вони вирізняються своєю широтою та пропонованою тривалістю, по суті виділяючи мільярди на потенційну підтримку упродовж років", - стверджує Politico.
Серед пропонованих кроків - започаткування окремого фонду ЄС для відшкодування до 2027-го року державам-членам коштів, витрачених на надання Україні військової допомоги. "Це стане ключовим стовпом безпекової підтримки України у ближній та дальній перспективах", - йдеться у документі.
Лише цього року ЄС має намір витратити 4 млрд євро з цього фонду.
Окрім цього у документі згадується можливість продовження європейської військової тренувальної місії, у рамках якої 25 тис. українських захисників вже пройшли тренування або проходять навчання зараз.
На переконання Європейської служби зовнішніх справ, підтримка Євросоюзом України - екзистенційна, оскільки російська війна становить "фундаментальний виклик європейській безпеці", а сама Росія навряд відмовиться від мети підпорядкування України.
З огляду на це, Україна "й надалі потребуватиме довготермінової підтримки ЄС та допомоги у забезпеченні свого вільного й демократичного європейського майбутнього".
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок країни-члени НАТО під час саміту в Вільнюсі прийняли комюніке, у якому, зокрема, визнали прогрес України на шляху євроатлантичної інтеграції та підтвердили, що майбутнє України - в Альянсі.
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