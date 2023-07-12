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АНАЛІТИКА

Британія готує новий пакет допомоги для України на майже 65 млн доларів

 

Уряд Британії готує пакет обсягом майже 65 млн доларів на ремонт української техніки, а також центру реабілітації для військових.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це заявили у британському уряді у вівторок.

Пакет підтримки на 50 млн фунтів стерлінгів (майже 65 млн доларів) включає кошти на відновлення техніки, а також створення центру реабілітації для військових в Україні.

У рамках нового пакета допомоги, який мають обговорювати на саміті Британія і G7, союзники готуються надати Україні тисячі додаткових пострілів до танків Challenger 2 та понад 70 одиниць техніки для ведення бою і логістики.

Ці програми планують фінансувати через Комплексний пакет допомоги НАТО для України. Реабілітаційний центр створюватиметься із залученням фахівців з різних країн НАТО.

Країни Групи семи мають підписати спільну декларацію з цього приводу.

"Підтримка руху України на шляху до членства у НАТО, поєднана з багатосторонніми, двосторонніми домовленостями і величезною підтримкою країн-членів стане потужним сигналом для президента Путіна і поверне мир у Європу", - зазначив прем'єр Британії Ріші Сунак.

За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

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