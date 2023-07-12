Сейм Польщі хоче визнання Києвом вини у Волинській трагедії

Президенти України і Польщі у Луцьку вшановують пам'ять жертв Волинської трагедії, 9 липня 2023 року

Сейм Польщі у вівторок, 11 липня, одноголосно ухвалив резолюцію до 80-х роковин Волинської трагедії. "Польсько-українське примирення, яке роками будували представники обох народів, має включати також визнання провини та вшанування пам'яті жертв Другої світової війни", - наголошується у документі. При цьому Волинську трагедію 1943 року польські депутати називають "геноцидом".

"Сьогодні, в умовах жорстокої російської агресії проти України, коли український народ сам відчуває на собі злочини, скоєні окупантами, стає особливо зрозумілим і своєчасним, що насильство не є правильним способом формування відносин між сусідами", - зазначається у резолюції.

Моравецький: Не буде цілковитого польсько-українського об'єднання, поки не знайдуть рештки усіх загиблих

Польща повинна дбати про правду та берегти пам'ять про жертв Волинської трагедії, наголосив у цей день під час відзначення 80-х роковин трагедії прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він також наголосив, що польсько-українське примирення має базуватися на правді, особливо в контексті війни, яка триває.

"Наші українські сусіди та союзники сьогодні, мабуть, розуміють краще, як для нас важливо відшукати кожне місце, усі рештки та поховати їх по-християнськи. Ми, поляки, ніколи не зупинимось, поки останні рештки не будуть знайдені. Це не лише наша справа, а й справа українців. Не буде цілковитого польсько-українського об'єднання без усіх решток", - цитує Моравецького "Польське радіо".

Складна сторінка взаємин

Як повідомлялось, 9 липня президент Польщі Анджей Дуда відвідав Луцьк, де разом з українським колегою Володимиром Зеленським вшанував пам'ять жертв Волинської трагедії. Відтак президенти опублікували однакові дописи у соцмережах: "Разом вшановуємо всіх невинних жертв Волині! Пам'ять нас єднає! Разом ми сильніші!"

Волинська трагедія залишається надзвичайною чутливою темою українсько-польських взаємин. У 1943 році етнічним конфліктом були охоплені Галичина, Волинь та території на захід від Бугу і Сяну. У ньому загинули десятки тисяч поляків та українців. Історики двох країни досі суттєво розходяться в оцінках кількості жертв, називаються цифри у 35-100 тисяч загиблих поляків та 15-25 тисяч загиблих українців.

У 2018 році у Польщі запровадили кримінальну відповідальність за заперечення "злочинів українських націоналістів", на що критично відреагував Київ. Проблемними є і вандалізм щодо українських пам'ятників на території Польщі та проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України, які додатково ускладнилися повномасштабною війною Росії проти України.