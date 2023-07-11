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АНАЛІТИКА

Порошенко: Спільне завдання НАТО й України - визначити чіткі умови членства в альянсі, які треба виконати до саміту у Вашингтоні

19:56 11.07.2023 |

Політика

 

Глава "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликає визначити чіткі умови членства України в альянсі, які треба виконати до наступного саміту НАТО у Вашингтоні.

"Членство України в НАТО - це поразка Путіна й перемога України, це єдиний формат не лише української, а і глобальної безпеки. Про це у Facebook пише Петро Порошенко. Він закликає визначити чіткі умови членства України в альянсі, які треба виконати до наступного саміту НАТО у Вашингтоні", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті "Європейської солідарності" у вівторок.

"Це серйозне завдання, яке має спільно виконати НАТО, але й Україна. Мають бути чіткі умови членства та їх виконання! Ми маємо зробити все можливе і неможливе, щоб виконати ці умови впродовж року до Вашингтонського саміту альянсу. Ми здатні на неможливе і доводили це неодноразово з 2014 року", - цитує Порошенка пресслужба політичної сили.

"Чекаємо від світових лідерів і альянсу конкретних умов, бо не маємо права, щоб Вільнюс став пародією на Бухарест. Тому що наслідки можуть бути ще гіршими", - пише Порошенко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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