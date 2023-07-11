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АНАЛІТИКА

Франція пообіцяла збільшити військову допомогу Україні на 170 млн євро

 

Міністерства оборони Франції і України на саміті НАТО у Вільнюсі підписали угоду, яка, зокрема, передбачає збільшення військової допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

На полях саміту у Вільнюсі він провів зустріч із міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

Угода передбачає збільшення військової допомоги Україні збільшиться на 170 млн євро.

Також буде спрощено процес закупівлі та постачання озброєнь до України.

Крім того, встановлені рамки для спільного виробництва запчастин та обслуговування іноземного озброєння та техніки.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні ракет, які дозволять завдавати ударів у глибокий тил противника.

Макрон не згадав конкретну назву озброєння, але, скоріш за все, йшлося про ракети SCALP "повітря-земля" - ті ж самі, що у Британії мають назву Storm Shadow, оскільки це франко-британська розробка.
Ключові теги: Франція
 

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