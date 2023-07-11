Фінансові новини
- |
- 11.07.23
- |
- 21:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Франція пообіцяла збільшити військову допомогу Україні на 170 млн євро
19:24 11.07.2023 |
Міністерства оборони Франції і України на саміті НАТО у Вільнюсі підписали угоду, яка, зокрема, передбачає збільшення військової допомоги.
Як пише "Європейська правда", про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
На полях саміту у Вільнюсі він провів зустріч із міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.
Угода передбачає збільшення військової допомоги Україні збільшиться на 170 млн євро.
Також буде спрощено процес закупівлі та постачання озброєнь до України.
Крім того, встановлені рамки для спільного виробництва запчастин та обслуговування іноземного озброєння та техніки.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні ракет, які дозволять завдавати ударів у глибокий тил противника.
Макрон не згадав конкретну назву озброєння, але, скоріш за все, йшлося про ракети SCALP "повітря-земля" - ті ж самі, що у Британії мають назву Storm Shadow, оскільки це франко-британська розробка.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Підсумкове комюніке саміту НАТО: Запрошення Україні до НАТО буде направлено, коли союзники будуть готові, а ПДЧ більше не потрібен
ТОП-НОВИНИ
|Союзники по НАТО узгодили пакет політичної та практичної підтримки України й ухвалили рішення створити Раду Україна-НАТО - комюніке саміту
|Міноборони Данії: 11 країн уклали угоду про те, що з кінця літа українські пілоти проходитимуть навчання на F-16
|Столтенберг оголосив рішення саміту НАТО про Україну
|Лідери Альянсу погодили створення Ради Україна-НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Цікаве від Flowers.ua: Як обрати та доглядати за збірним букетом квітів
У РУБРИЦІ
|Порошенко: Спільне завдання НАТО й України - визначити чіткі умови членства в альянсі, які треба виконати до саміту у Вашингтоні
|Підсумкове комюніке саміту НАТО: Запрошення Україні до НАТО буде направлено, коли союзники будуть готові, а ПДЧ більше не потрібен
|Союзники по НАТО узгодили пакет політичної та практичної підтримки України й ухвалили рішення створити Раду Україна-НАТО - комюніке саміту
|Франція пообіцяла збільшити військову допомогу Україні на 170 млн євро
|Міноборони Данії: 11 країн уклали угоду про те, що з кінця літа українські пілоти проходитимуть навчання на F-16
|Столтенберг оголосив рішення саміту НАТО про Україну
Бізнес
|Peugeot 208 та E-208 дебютували зі стильним рестайлінгом
|Пекін заявляє, що обмеження експорту галію і германію не є спробою тиску на якусь країну
|Volkswagen представив оновлений кросовер T-Cross
|Запуск Threads: Twitter погрожує судом компанії Meta
|Fiat 600 офіційно представлений як компактний кросовер
|Ринок загальнодоступних хмарних послуг перевищив $500 млрд у 2022 р. - IDC
|Новий Kia Picanto дебютував зі значними змінами в дизайні