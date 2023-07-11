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Уряд звільнив заступника голови МЗС Андрія Мельника
18:55 11.07.2023 |
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок ухвалив рішення звільнити з посади заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише "Європейська правда".
"Звільнено Мельника Андрія Ярославовича з посади заступника міністра закордонних справ України", - зазначив Мельничук.
Причина звільнення не наводиться, але в червні президент Володимир Зеленський призначив Мельника послом України в Бразилії.
До призначення на посаду в МЗС Андрій Мельник тривалий час працював послом України в Німеччині.
Там він запам'ятався різкими, іноді дуже недипломатичними заявами, просуваючи рішення на користь України - як, наприклад, сказав, що канцлер Олаф Шольц "вдає ображену ліверну ковбасу" (німецький фразеологізм, який означає вдавати безневинно ображеного. - Ред.), хоча згодом перепросив за свої слова.
Крім того, вже під час роботи в Києві Мельник активно критикував свого наступника в Берліні Олексія Макеєва.
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