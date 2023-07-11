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АНАЛІТИКА

ВАКС продовжив арешт Князєву з альтернативою застави в 75 млн грн до 8 вересня

17:46 11.07.2023 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив запобіжний захід викритому на хабарництві ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави сумою 75 млн грн до 8 вересня 2023 року.

"Слідчий суддя постановив клопотання детектива НАБУ про продовження строку тримання під вартою підозрюваного Князєва... задовольнити. Продовжити Князєву... строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в державній установі "Київський слідчий ізолятор" до 8 вересня 2023 року включно з можливістю внесення застави сумою 75 млн грн", - ідеться в ухвалі слідчого судді.

Суму застави може внести підозрюваний або інша фізична чи юридична особа.

Ухвалу ВАКС може бути оскаржено в апеляційній палаті ВАКС.

Як повідомлялося, 16 травня керівник САП повідомив про підозру голові Верховного суду Всеволоду Князєву й адвокату Олегу Горецькому, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди. Дії зазначених осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

Вищий антикорупційний суд заарештував до 14 липня 2023 року викритого на хабарництві ексголову Верховного суду Князєва з альтернативою застави в понад 107 млн грн.

31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила чинним запобіжний захід для Князєва у вигляді тримання під вартою, однак знизила розмір альтернативної застави зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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