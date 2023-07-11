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АНАЛІТИКА

Білий дім: Вступ України до НАТО в найближчому майбутньому «малоймовірний»

 

Членство України в НАТО в найближчому майбутньому є малоймовірним, оскільки це втягне Альянс у війну з Росією.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтерв'ю CNN, пише "Європейська правда".

Кірбі виступив проти коментарів президента України Володимира Зеленського, який у вівторок розкритикував лідерів НАТО щодо дискусій про шлях України до членства в Альянсі.

"Ми віримо, що НАТО - це частина майбутнього України. Я маю на увазі, що це те, про що Альянс домовився ще у 2008 році", - сказав Кірбі.

Він наполіг, що Україна повинна провести реформи, перш ніж приєднатись до Альянсу.

"Зараз Україні потрібно провести деякі реформи - належне врядування, верховенство права, політичні реформи - і ми розуміємо, що важко працювати над деякими з цих реформ, коли ви перебуваєте в стані війни.

Звичайно, вони зараз у стані війни. Отже, членство в НАТО в найближчому майбутньому є малоймовірним, оскільки це втягне НАТО у війну з Росією", - сказав Кірбі.

Він також визнав розчарування з боку Зеленського, який у вівторок у жорстко розкритикував дискусії про потенційний шлях до членства України в НАТО, написавши: "Невизначеність - це слабкість".

"Так, є розчарування, є бажання швидко закінчити цю війну, все це ми розуміємо... Звичайно, ми поділяємо багато з цих занепокоєнь", - сказав Кірбі.
 

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