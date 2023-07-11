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Шольц: G7 готує декларацію про гарантії безпеки для України
14:21 11.07.2023 |
Країни "Великої сімки" ухвалять у Вільнюсі спільну декларацію щодо гарантій у сфері безпеки України після настання миру, сказав журналістам у Вільнюсі канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).
"Для нас важливо, щоб були обіцянки безпеки для України, які можуть бути ефективними після настання миру. І для цього ми також наразі укладемо необхідні домовленості, в плані того, що потрібно в мирній ситуації", - сказав він.
За його словами, "держави G7 складуть тут спільну декларацію, в якій це буде виражено і яку потім підтримають окремі країни в дуже конкретних термінах", - сказав він.
Шольц також підтвердив надання Україні пакету допомоги на 700 мільйонів євро
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