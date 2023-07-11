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Німеччина підтвердила надання нового пакета допомоги для України
14:10 11.07.2023 |
Німеччина підтвердила передачу Україні нового пакета допомоги для України загальною вартістю близько 600 млн євро.
Про це, як пише "Європейська правда", під час саміту НАТО у Вільнюсі заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.
За словами Пісторіуса, новий пакет допомоги "слугує пріоритетам України: протиповітряна оборона, танки, артилерія".
"Таким чином, ми робимо важливий внесок у зміцнення здатності України вистояти (у війні з Росією)", - додав посадовець.
За даними Міністерства оборони, Київ отримає дві пускові установки для системи протиповітряної оборони Patriot, 40 бойових машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1 і одну систему безпілотних літальних апаратів Luna.
Раніше повідомлялося, що новий пакет військової допомоги Берліна для Києва включатиме засоби ППО, бойові машини піхоти, снаряди й дрони загальною вартістю близько 600 млн євро.
Тим часом агентство dpa з посиланням на свої джерела повідомляє, що вартість пакета навіть більша - майже 700 млн євро.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передання Україні десятків бойових танків Leopard 1A5 у співпраці з Данією найближчим часом.
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